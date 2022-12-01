На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы Данченко

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Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня героем Дня добрых дел на Пятом канале стала Лиза из Омска. Два года назад ее жизнь разделилась на «до» и «после»: ее полностью парализовало. Теперь 16-летняя девочка борется с последствиями инсульта спинного мозга. За годы работы с врачами ей удалось добиться частичного восстановления, но сейчас впервые появился шанс на полное.

Необходима дорогостоящая реабилитация, стоимостью 1008000 рублей. У многодетных родителей таких денег нет, у Лизы есть еще старшая сестра и младший брат. Но помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 2222, или отсканировать QR-код на экране.

Чтобы играть на любимой укулеле, 16-летней Лизе приходится приматывать медиатор скотчем к правой руке. После инсульта пальцы предательски не слушаются. Но забрасывать занятия музыкой девочка не хочет.

«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой», — поет девочка.

Зато Лиза может играть простые мелодии на синтезаторе. Правда, пока только левой рукой: ее функции восстановились после длительных курсов реабилитации. Ее девочка проходит почти два года — спинальный инсульт у нее случился в декабре 2020-го.

«Мы ушли все на работу, Лиза была дома со старшей сестрой дома, это ее и спасло. Лиза встала, все было хорошо, ничего не предвещало. В общем, у нее отнялись руки, ноги», — вспоминает мама Лизы Оксана Данченко.

Лизе сразу же вызвали скорую. Сначала ее доставили в инфекционное отделение. Врачи не понимали, что с ней произошло. Точный диагноз поставили позже, в областной больнице Новосибирска, где жила семья Лизы.

«Оказалось, что у Лизы в спинном мозге был мешочек неправильно сросшихся сосудов, их было два. И один из них лопнул», — сказала Оксана Данченко.

Дальше была операция. Началась реабилитация, правда, шансов на восстановление врачи не давали. Но желание снова играть на гитаре и клавишных, а еще заниматься валянием из шерсти, оказалось сильнее. Лиза научилась краситься одной рукой, сидеть в коляске и управлять ей.

Своими успехами Лиза делится в Telegram-канале, где подписчики — неравнодушные люди, которые уже стали ей друзьями.

«После инсульта я поняла, что все те друзья, которые у меня были до этого, — это были не друзья. То есть, вот случилось несчастье, и из друзей у меня осталось только двое», — говорит Лиза.

Новые друзья в реальной жизни у Лизы все-таки появились — после переезда в Омск и начала обучение в местном колледже. В свободное время Лиза рисует — все той же левой рукой держит карандаши. А еще занимается ЛФК. Совладать с домашним тренажером помогает младший брат Максим.

«Очень сильно хочу, чтобы Лиза выздоровела и поправилась. Буду я с ней гулять, ходить по двору, ходить в магазины», — говорит Максим Данченко.

Гулять Лиза и правда любит. Признается: первое время после инсульта было тяжело привыкнуть, что теперь она передвигается на коляске. Но девочка не теряет позитивного настроя и верит, что полностью восстановится.

«Я буду больше ходить пешком, бегать, прыгать, скакать», — мечтает девочка.

Чтобы мечта стала реальностью, Лизе нужно продолжать реабилитацию. На нее семья в этом году потратила 1 700 000 рублей. Нужно еще два сеанса стоимостью больше миллиона рублей. Но на них денег нет. Прерывать реабилитацию нельзя.

«Следующие задачи: дальнейшее улучшение баланса, чтобы Елизавета могла самостоятельно сидеть уже без опоры. А также более активно перемещаться с кровати в кресло и обратно, перемещаться ездить на кресле-коляске», — сообщил невролог, главный врач реабилитационного центра Вениамин Васильев.

Семья Лизы надеется на помощь неравнодушных людей. Ведь тогда девочка снова сможет ходить, заниматься музыкой и исполнить еще одну мечту.

«В 2019 году я была в Москве на Красной площади зимой, и там был залит каток. И моя вторая мечта — это после того, как я встану на ноги, опять поехать на этот каток зимой с сестрой, с братом, в целом с семьей, и покататься на коньках», — сказала Лиза Данченко.

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