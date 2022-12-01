Можно ли лечить головную боль коньяком — мнение невролога

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 41

Невролог Ширяева: чай или кофе облегчают состояние при пониженном давлении

Можно ли лечить головную боль коньяком — мнение невролога

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Для начала нужно проверить артериальное давление.

Головная боль — одна из самых неприятных вещей в жизни человека. Люди по-разному снимают симптомы, чаще прибегая к народным методам. Врач-невролог, доктор наук, профессор Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала, помогает ли при головной боли крепкий чай, кофе или…коньяк.

«Если причина головной боли — пониженное артериальное давление, то крепкий чай или кофе действительно облегчают состояние некоторым пациентам», — сказала врач в беседе с Газетой.ру.

Она отметила, что если дело в повышенном давлении, гипертоническом кризе, то кофе или чай противопоказаны. Эксперт подчеркнула: не стоит экспериментировать, не зная состояния своего артериального давления. Более того, коньяк и любой другой алкоголь при головной боли нельзя пить вообще никому.

Вообще, здоровье организма зависит от того, чем мы питаемся. Некоторые продукты отражаются на силе, выносливости и эффективности нашего организма, подчеркнула невролог.

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