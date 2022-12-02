Курбан Омаров обвинил бывшую жену Ксению Бородину в попытке лишить его заработка

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35

Вот уже год прошел после развода, но знаменитости никак не могут забыть друг друга и удержаться от колкости.

Курбан Омаров обвинил бывшую жену Ксению Бородину в попытке лишить его заработка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Предприниматель Курбан Омаров пожаловался на козни бывшей жены Ксении Бородиной, пишет 7Дней.ru. По словам мужчины, коварная экс пытается лишить его заработка в социальных сетях. Как известно, и телеведущая, и бизнесмен ведут популярные блоги. У Бородиной 19,4 миллиона фолловеров, у Омарова поменьше — 5,3 миллиона. Как утверждает Курбан, дама не в восторге от его популярности в интернете.

Звезды расторгли брак в прошлом году, до этого момента долго ходили слухи о проблемах в их отношениях. Но время, очевидно, не сгладило пока острые углы. Бывшие супруги то и дело припоминают друг другу обиды, язвят, упрекают и делают неприятные намеки. По словам Омарова, Бородина еще и денег срубить на подписчиках не дает, ревнует и пытается заблокировать его страницу.

Ксения Кимовна уверена — если бы ни ее знаменитое имя, не видать предпринимателю статуса селебрити и рекламных контрактов в соцсетях. Очевидно, внимание к аккаунту Курбана усилилось после разрыва с ведущей «Дома-2». Посему и деньги зарабатывать на раскрученном за чужой счет аккаунте нечестно. По мнению Омарова, именно так размышляет его бывшая.

«Считает, что подписчики — ее собственность, и я не имею права на их присутствие в своем аккаунте. Поэтому она его удаляет», — посетовал бизнесмен.

Омаров утверждает, что на его страницу жалуются пользователи — огромное количество беспричинных запросов на блокировку. На такую месть способна только Бородина, уверен мужчина. На выпад экс-супруга Ксения пока не ответила. Стоит отметить, в последнее время она реже вспоминает свой брак. Однако упрекает Омарова в редких свиданиях с их общей дочерью Теоной.

Бородина не скрывает, что следит за социальными сетями бывшего. У которого, к слову, появилась новая возлюбленная. Ее мужчина даже свозил на родину в Дагестан и познакомил с семьей. Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая призналась, что радуется неудачам Омарова.

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Курбан Омаров обвинил бывшую жену Ксению Бородину в попытке лишить его заработка

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