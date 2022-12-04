«Чтоб Кирилл меня проклял?» — Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии внука

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии у него внука

«Чтоб Кирилл меня проклял?» — Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии внука

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Шоумен и телеведущий в августе сообщал, что стал дедушкой. Теперь все отрицает.

Исчезнувший практически год назад с телеэкранов популярный телеведущий Дмитрий Нагиев внезапно открестился от слов о наличии внука. Хотя еще в августе радостно заявлял: он стал дедушкой, а его сын Кирилл, соответственно, папой. Теперь же на вопрос о внуках артист сделал вид, будто впервые слышит о них.

В преддверии Нового года Нагиев вышел в свет. Журналисты, увидев его, решили подойти и расспросить о жизни, о планах, о подарках внукам на праздник. Ответ последовал неожиданный.

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — резко ответил Нагиев журналисту федерального канала.

К слову, сын Нагиева тоже не любит делиться с публикой личным. Известно, что Кирилл женат. Его супруга Юлия Мельникова далека от мира шоу-бизнеса. Поэтому до сих пор неизвестно, кто родился в семье: мальчик или девочка.

Кроме того, Кирилл старается держаться особняком от папы. Он также снимается в кино, но не хочет, чтобы о нем шептались, будто роли — это заслуга звездного родителя. Он считает себя обычным россиянином.

«Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся», — отмечал Нагиев-младший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой разрушительной привычке признался Дмитрий Нагиев.

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