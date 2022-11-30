«Вру себе»: Нагиев признался в разрушительной вредной привычке

Знаменитый артист не готов полностью отказаться от любимых вещей.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что старается придерживаться честности. Однако достичь полностью правдивой жизни практически невозможно. Человек часто обманывает сам себя и даже не чувствует подвоха. Артист пытается побороть в себе это, но пока успехи незначительные.

«Сейчас я стараюсь быть честнее, чем я был, поэтому я стараюсь не врать. Есть вещи, при которых обманываешь сам себя. Например: „Кола на работе не считается“, ну, это ж не дома. Вот мимо проходя, стакан или гамбургер заточил на съемках — это не считается. Вот это себя обманываю, вру себе», — объяснил актер в беседе с 5-tv.ru на презентации фильма «На ощупь».

В том числе Нагиев назвал и более серьезные примеры собственной лжи. Иногда звезда «Физрука» радуется скидкам в магазине, хотя в глубине души понимает, что подобного рода акции более выгодны продавцу, чем покупателю.

«Когда мне делают в магазине скидку на какую-то вещь, не 60 тысяч, а 57, думаю: „мм, как я всех объегорил“. Это самообман, на который я иду, и, к сожалению, с удовольствием», — сказал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нагиев пожаловался на похотливые сны.