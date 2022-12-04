Умные люди: Россия показала всему миру, как нужно относится к чужой культуре

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Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Глава государства заявил, что в России будут и впредь продвигать идеи и гуманистические начала, заложенные в произведениях иностранных авторов, не взирая на политическую конъюнктуру.

В начале года было много разговоров про отмену русской культуры на Западе. Громкие заголовки, идиотские решения. Но вот пена спала и ближе к Новому году оказалось, что без русской культуры никуда.

На всех театральных площадках ставят самый рождественский балет — «Щелкунчик», который написал, как мы помним, Чайковский. Исполнить первые партии приглашают русских артистов. Да, их фамилии стараются писать на афишах мелким шрифтом, чтобы не раздражать лишний раз, но факт это не отменяет.

Возможно, тут тоже все из-за денег. Театрам надо делать кассу, и тот же «Щелкунчик» или «Лебединое озеро» — это точно касса. Ну что, без настоящих русских никуда? Ведь в России никому не придет в голову отменять постановки на музыку австрийца Моцарта, немца Бетховена, итальянцев Верди, Россини и Пуччини.

Посмотрите афиши российских театров — там половина спектаклей, опер и балетов — авторов из стран, установивших санкции против России. Или взять авторов с территории современной Украины — Гоголя — вот в Большом театре самая предновогодняя история, «Черевички», положенные на музыку «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ничего, русский слух не режут малороссийские словечки.

В Забайкальском краевом драмтеатре, который открывали после трехлетней реконструкции по видеосвязи с президентом, в репертуаре «Игроки» и «Ревизор» все того же Николая Васильевича.

«Видите, нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень», — высказался о ситуации президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад 90 лет создает образ «плохого русского» с помощью кино и видеоигр.

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