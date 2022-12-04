Не вписываются: Джигурда рассказал, каких женщин и почему выбирают богатые мужчины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 920

Никита Джигурда рассказал о типаже женщин богатых и знаменитых мужчин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Какая девушка не мечтает выйти замуж за знаменитого кавалера? Оказывается, шанс есть у многих.

Актер Никита Джигурда известен не только благодаря ролям, но и провокационным заявлениям. Он открыто говорит о сексе и делится подробностями своей личной жизни. В беседе с 5-tv.ru эпатажный артист признался, каких женщин выбирают богатые и знаменитые мужчины.

Звезда российского шоу-бизнеса рассказал, что активная и разнообразная половая жизнь не является залогом женского успеха. По словам Джигурды, секс не дает гарантий, что мужчина не уйдет к другой.

«Он уйдет даже к женщине, которая будет не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только междуножным своим прибором, но и сердцем и душой. Кстати, многие голливудские ребята-суперстар тому подтверждение», — объяснил Джигурда.

Артист с узнаваемым низким голосом обратил внимание на то, что знаменитости часто отдают предпочтение простым девушкам, которые не выделяются из толпы внешними данными или кричащим образом. Богатые мужчины часто берут в жены тех, кто не вписывается в стандарты моды или красоты.

«Они выглядят совершенно не гламурно, но, тем не менее, голливудские мужики с этими женами и девчонками, потому что любят их большое сердце и общие интересы», — завершил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Джигурда объяснил одиночество Ольги Бузовой.

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