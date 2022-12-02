«Не каждому это понравится»: Джигурда объяснил одиночество Ольги Бузовой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 27

Никита Джигурда считает, Ольга Бузова не может найти любовь из-за профессии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

По словам знаменитого актера, проблема таится не в самой девушке, а в мужчинах, которые ее окружают.

Актер Никита Джигурда рассказал, что является препятствием певицы Ольги Бузовой на пути к семейному счастью. В беседе с 5-tv.ru он признался, почему не каждый «ортодоксальный» мужчина решится на отношения со знаменитой артисткой.

Звезда российского шоу-бизнеса сравнил исполнительницу с балериной Анастасией Волочковой. О личной жизни танцовщицы Джигурда знает не понаслышке, поэтому смело проводит аналогии. Актер отмечает, что знаменитые женщины не могут подобрать себе мужчин, которые в жизни или в своей профессии достигли бы равных с ними высот.

«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам. А профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили, чтобы ее боготворили. Не каждому ортодоксальному мужчине это понравится», — подчеркнул Никита Джигурда.

Актер раскрыл, в чем таится его семейное счастье. По словам знаменитости, его «богиня Анис» — супруга Марина Анисина — уже давно достигла своей олимпийской вершины. Спортсменка до брака успела побывать на вечеринках «олигархов и принцей» и порядком от этого устала. Джигурда не скрывает, что ревновал бы фигуристку, если бы она продолжала «вариться» в шоу-бизнесе, однако сейчас в их отношениях царят верность и абсолютное доверие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Джигурда хочет уйти в гарем к подруге.

Тема:
Ольга Бузова
2 дек
Ольга Бузова устроила новоселье в квартире за 120 миллионов: «Как хорошо дома!»
2 дек
Соловьев превознес помогающую Донбассу Бузову: «Окончательно убрала Собчак»
1 дек
«Просто бизнес»: зачем Ида Галич нахваливает Ольгу Бузову
30 нояб
«С броней вместо кожи»: Ида Галич назвала Бузову «шоугерл ограниченного тиража»
30 нояб
Вслед за Ивлеевой блогер Дава хочет сняться в кино: «Сыграю маньяка»
29 нояб
Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы
27 нояб
Первое слово: как российские звезды поздравили женщин с Днем матери — видео
27 нояб
«Мой любимый и родной»: Бузова трогательно обратилась к папе в день рождения
24 нояб
Сергей Соседов разнес Киркорова и Бузову за участие в ремейке «Иронии судьбы»
23 нояб
«Отец с опытом»: Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка
-12° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Последние новости

8:58
Масс-маркет перестал заказывать пошив одежды у Бангладеша из-за энергокризиса
8:49
«Не каждому это понравится»: Джигурда объяснил одиночество Ольги Бузовой
8:40
Освобожденные из плена ВСУ военные РФ: «Жестко били, морально унижали»
8:22
«Будем рожать»: Глюкоза не позволит сделать старшей дочери аборт
8:13
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации
8:04
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео