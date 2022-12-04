«Не выходит на связь»: в убийстве женщины у храма в Москве подозревают ее мужа

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 101

В убийстве женщины на юго-востоке Москвы подозревают ее мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Накануне своей гибели женщина собиралась развестись с супругом по неизвестным причинам.

У храма в Москве обнаружили тело женщины с пулевым ранением в припаркованной машине, где она пролежала всю ночь. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

5-tv.ru удалось связаться с родственницей погибшей, которая рассказала, что женщина собиралась разводиться с мужем, но о причинах развода никто не знает.

«Они живут-то уже давно вместе, порядка десяти лет, но расписались лет пять назад. Нет у них общих детей, он взрослый мужчина. Муж официальный, по документам. Она собиралась разводиться, мы знаем об этом, но не знаю, развелись они или нет», — рассказала родственница погибшей Алена.

Она отметила, что сама живет не в Москве, поэтому поддерживала связь с погибшей только по телефону. А родители женщины проживают на Украине.

«У нас очень большая просьба, родители на Украине находятся, мама в возрасте, пока не сообщайте им об этом. Мы до последнего все-таки верим, возможно, вдруг это не она», — сказала Алена.

Одна из причин, которая дает родственникам надежду, это странное местоположение жертвы. Убитую обнаружили на заднем сиденье автомобиля.

«Интересно, почему на заднем сиденье? Она сама водитель, она сама водит машину. Вот этот момент меня интересует, почему она сидела на заднем сиденье», — подчеркнула родственница погибшей.

Алена рассказала, что пытается связаться с бывшим мужем родственницы, на которого сейчас падают подозрения. Но тот почему-то не выходит на связь и кажется совсем неадекватным.

«Мы ему звоним, он то ли пьяный, то ли что… Мы что-то пытаемся спросить, а он трубку берет в полусонном, в полупьяном состоянии, ничего абсолютно он не говорит. То есть трубку взял и все, больше он на связь не выходит», — поделилась Алена.

Сотрудники главного управления МВД по Москве и Следственного комитета начали проверку.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожилая петербурженка замерзла насмерть при загадочных обстоятельствах.

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