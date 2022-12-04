Пожилая петербурженка замерзла насмерть при загадочных обстоятельствах

Загадочная смерть произошла в Санкт-Петербурге — 76-летняя женщина умерла от холода, замерзнув в собственной квартире.

По информации 78.ru, пенсионерку доставили в больницу из квартиры на Зверинской. Врачи диагностировали у нее общее переохлаждение тяжелой степени.

Медики пытались помочь женщине, но через пару часов она скончалась. Обстоятельства смерти выясняются.

Недавно страшная история произошла с четырехлетней девочкой в одном из районов Бурятии — малышка ночью вышла из дома и больше не вернулась, замерзнув насмерть в соседнем дворе.

Врачи отмечают, что избежать переохлаждения помогут физическая активность и правильное питание. В рацион следует включить побольше жира, молочных продуктов, фруктов, а именно, яблок и лимонов, натуральное мясо и рыбу. Питаться необходимо регулярно и горячей едой.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что наступающий аномальный холод грозит россиянам редким кожным заболеванием.