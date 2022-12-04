Задержан подозреваемый в убийстве женщины у храма на юго-востоке Москвы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 77

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины у храма на юго-востоке Москвы

Фото: www.globallookpress.com / w85

Читайте нас в: Дзен Новости

Следователи московского СК установили личность подозреваемого в убийстве женщины на юго-востоке столицы. Им оказался муж покойной. Тело убитой было обнаружено 4 декабря на парковке возле Храма на заднем сидении машины.

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установлена личность 65-летнего подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы», — сообщили в ведомстве.

Источник 5-tv.ru рассказал, что подозреваемый мужчина задержан. Примечательно, что он пытался покончить жизнь самоубийством и даже успел написать предсмертную записку. В ней он изложил, что жена была ему неверна. По его словам, будучи в браке она обвенчалась в мечети с новым избранником. Супруг узнал о случившемся и решил избавиться от конкурента, однако не смог его отыскать.

Также подозреваемый указал, что у него было много неудачных браков, после которых бывшие жены отбирали у него квартиры. Предположительно, дележка жилплощади и машины, могли послужить причиной конфликта в преддверии убийства его настоящей жены.

Следственные действия отношении мужчины продолжаются, в скором времени правоохранительные органы доставят его в подразделение ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до гибели убитая на парковке женщина позвонила родственникам и сообщила, что скоро приедет домой.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
К каким зависимостям склонны разные знаки зодиака

Последние новости

20:23
Звездные диеты: как питаются Валерия, Алсу и другие, чтобы оставаться в форме
20:06
Врагу покоя не будет: уникальные кадры ночного дежурства бойцов полка «Север»
19:53
Число погибших при взрыве в пятиэтажке Нижневартовска возросло до шести
19:46
В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей: кому это выгодно
19:31
Квадратный мэтр: в России предложили следить за подготовкой риелторов
19:23
Задержан подозреваемый в убийстве женщины у храма на юго-востоке Москвы

Сейчас читают

«Ракета пролетела прямо на глазах»: ужасающие последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске
«Что с мужем было, то и со мной»: избивал ли Удунян бывшую жену Глушакова
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео