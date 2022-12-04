«Ракета пролетела прямо на глазах»: ужасающие последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 5 394

Корреспондент «Известий» показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Националисты продолжают совершать преступления. Ежедневно от этого страдают и гибнут ни в чем не повинные люди.

Сегодня днем борцы за киевский режим в очередной раз обстреляли центр Донецка. Как сообщает военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, боеголовки, которые, вероятно, принадлежат реактивным системам залпового огня «Град», упали на бульваре Пушкина и улице Артемова.

«Ракета полетела прямо на моих глазах, хорошо, что в машину не попала. Стояли напротив, потом полетела ракета. Я сначала быстро-быстро отъехал в сторону, а потом быстро-быстро вернулся сюда», — отметил в беседе с журналистом очевидец Лева.

Кроме того, еще один боеприпас упал неподалеку от гостиницы «Централь». Боеголовка сильно ушла в землю, под корень срубив рядом стоящее дерево. Последствия ударов видны и на здании гостиницы, которая уже не в первый раз попадает под прицел украинских националистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска перешли в наступление в районе Артемовска.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
К каким зависимостям склонны разные знаки зодиака

Последние новости

20:23
Звездные диеты: как питаются Валерия, Алсу и другие, чтобы оставаться в форме
20:06
Врагу покоя не будет: уникальные кадры ночного дежурства бойцов полка «Север»
19:53
Число погибших при взрыве в пятиэтажке Нижневартовска возросло до шести
19:46
В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей: кому это выгодно
19:31
Квадратный мэтр: в России предложили следить за подготовкой риелторов
19:23
Задержан подозреваемый в убийстве женщины у храма на юго-востоке Москвы

Сейчас читают

«Ракета пролетела прямо на глазах»: ужасающие последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске
«Что с мужем было, то и со мной»: избивал ли Удунян бывшую жену Глушакова
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео