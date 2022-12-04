«Ракета пролетела прямо на глазах»: ужасающие последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Националисты продолжают совершать преступления. Ежедневно от этого страдают и гибнут ни в чем не повинные люди.

Сегодня днем борцы за киевский режим в очередной раз обстреляли центр Донецка. Как сообщает военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, боеголовки, которые, вероятно, принадлежат реактивным системам залпового огня «Град», упали на бульваре Пушкина и улице Артемова.

«Ракета полетела прямо на моих глазах, хорошо, что в машину не попала. Стояли напротив, потом полетела ракета. Я сначала быстро-быстро отъехал в сторону, а потом быстро-быстро вернулся сюда», — отметил в беседе с журналистом очевидец Лева.

Кроме того, еще один боеприпас упал неподалеку от гостиницы «Централь». Боеголовка сильно ушла в землю, под корень срубив рядом стоящее дерево. Последствия ударов видны и на здании гостиницы, которая уже не в первый раз попадает под прицел украинских националистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска перешли в наступление в районе Артемовска.