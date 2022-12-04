Стремительная потеря веса Кондулайнен может быть предвестником смерти

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 492

Невролог Хорошев: потеря веса после инсульта может быть смертельна для Кондулайнен

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитая актриса перенесла инсульт и начала бесконтрольно терять вес. Одни врачи говорят, что так организм быстрее восстановится, а другие делают неутешительные прогнозы.

Разбитая инсультом актриса Елена Кондулайнен похудела на 20 килограммов и продолжает стремительно терять вес. Врач-невролог Павел Хорошев рассказал 5-tv.ru, чем может обернуться бесконтрольное истощение после перенесенного инсульта, и может ли этот симптом быть предвестником скорой смерти.

Эксперт рассказал, что при среднем женском росте 165 сантиметров вес ни при каких условиях не должен опускаться ниже 45 килограммов. К тому же, потеря массы может быть неправильной, и это грозит нехваткой витаминов, минералов и воды.

«Это уже тревога. Есть опасное снижение массы тела, и человека нужно срочно выкармливать. <…> Это очень большая проблема. Значит, он может пережить повторный инсульт», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что при сильной пересушке организма увеличивается угроза образования тромбов, а лежачие больные и вовсе находятся в смертельной опасности из-за нарушения кровообращения в нижних конечностях. По словам эксперта, там расположены «хитрые» вены, приток крови в которых замедлен. Неосторожное движение или прикосновение может привести к необратимым последствиям.

«Самое страшное — это потеря веса за счет воды и за счет потери электролитного состава. Это угрожает и сердечной деятельности, ну и для мозга тоже не здорово», — в заключение добавил Хорошев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Кондулайнен ушла из профессии но собралась замуж.

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