«Работают в отместку, от злости»: ВСУ мечутся в истерике при наступлении армии РФ

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ВСУ несут большие потери при наступлении армии РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Уникальные кадры с передовой показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Колоссальные поставки вооружения не спасают украинских боевиков — российские военные в эти минуты освобождают города и поселки на горловском направлении. Наступление идет под плотным огнем ВСУ. На передовой работает корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«В данный момент на северном направлении горловки началось освобождение, после девяти лет постоянных обстрелов освобождают родной город и отодвигают дальше, уже освобожден Майорск — это последний город, но чтобы сделать жизнь безопасной, противника нужно отодвинуть дальше», — подчеркнул журналист.

«Нужно отодвигать минимум километров на 70. До этого момента они просто даже в отместку будут работать, от злости, чтобы людей против нас настроить», — заметил тут же военный.

Рядом с машиной, мы в укрытии, развернут небольшой импровизированный спортзал, где экипажи могут заняться спортом в редкие минуты отдыха, но основной вид спорта — это погрузка снарядов, потому что очень много настрелов, между выездами необходимо пополнять боекомплекты, добавил Дмитрий Астрахань.

«Работать приходится часто, идут в наступление и в нашу сторону тоже много летит снарядов и всего, мы ведем контрбатарейную борьбу. Когда идет наступление мы должны подготовить почву для наступательных действий нашей армии, отработать, потом пехота идет», — рассказал еще один служащий.

Пришла команда от беспилотной разведки: с машин снимается маскировка, прогреваются двигатели и скоро самоходки пойдут в район, назначенный для стрельбы.

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