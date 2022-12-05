Водитель каршеринга чудом выжил в аварии на МКАД: металл чуть не разрезал тело

Мужчина может праздновать второй день рождения. Авто, конечно, серьезно пострадало.

Водитель автомобиля каршеринга чудом выжил в аварии на Московской кольцевой автодороге. Машина врезалась в отбойник, металлическая конструкция прошла насквозь в нескольких сантиметрах от мужчины.

А в центре Москвы легковой автомобиль упал в реку Яуза. Женщина, которая находилась за рулем, не пострадала. Но чтобы выбраться из воды, ей пришлось дожидаться помощи спасателей.