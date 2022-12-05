Водитель каршеринга чудом выжил в аварии на МКАД: металл чуть не разрезал тело
Водитель каршеринга чудом выжил аварии на МКАД
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе; 5-tv.ru
Мужчина может праздновать второй день рождения. Авто, конечно, серьезно пострадало.
Водитель автомобиля каршеринга чудом выжил в аварии на Московской кольцевой автодороге. Машина врезалась в отбойник, металлическая конструкция прошла насквозь в нескольких сантиметрах от мужчины.
А в центре Москвы легковой автомобиль упал в реку Яуза. Женщина, которая находилась за рулем, не пострадала. Но чтобы выбраться из воды, ей пришлось дожидаться помощи спасателей.
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