Водитель каршеринга чудом выжил в аварии на МКАД: металл чуть не разрезал тело

Эфирная новость 38

Водитель каршеринга чудом выжил аварии на МКАД

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина может праздновать второй день рождения. Авто, конечно, серьезно пострадало.

Водитель автомобиля каршеринга чудом выжил в аварии на Московской кольцевой автодороге. Машина врезалась в отбойник, металлическая конструкция прошла насквозь в нескольких сантиметрах от мужчины.

А в центре Москвы легковой автомобиль упал в реку Яуза. Женщина, которая находилась за рулем, не пострадала. Но чтобы выбраться из воды, ей пришлось дожидаться помощи спасателей.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

16:11
Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом
16:05
Был «не в голосе»: поклонница пожаловалась на поведение Лепса на дорогом концерте
15:54
В ФРГ раскрыли реальную причину отказа Киева от переговоров с РФ
15:44
В США заявили об истощении оружейных запасов из-за Украины
15:36
«Конвульсия отставной певички»: Соседов поставил на место Вайкуле после «откровенного хамства»
15:22
Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео