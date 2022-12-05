Песков: Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на нефть

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 105

Недружественные РФ страны надеются санкциями изменить ход кризиса, который сами и организовали. Но все не так уж просто.

Песков: Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на нефть

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Россия обязательно ответит «коллективному Западу» на введение потолка цен на нефть. Такое заявление в рамках традиционного брифинга сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Какой именно будет реакция Кремля — пока остается втайне. Между тем, неизбежность принимаемых решений совершенно очевидна.

«Решение готовится, очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем», — подчеркнул Песков.

URA.RU напоминает, что в Европе признают фатальность введения «коллективным Западом» потолка цен на «черное золото». Между тем, отказываться от провальной идеи там не планируют. Аналитик Владимир Демидов в беседе с изданием отмечал, что если решение примут, то другие производители нефти начнут терять доверие к покупателям и следовать исключительно своим интересам. Все это лишь усугубит глобальный кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из России на фоне спецоперации.

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