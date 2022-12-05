В Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из России на фоне спецоперации

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 406

Среди прочих очень много знаменитостей. Тех, кто ранее на родине зарабатывал миллионы, а теперь бежал, опасаясь каких-либо последствий.

В Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из России на фоне спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из РФ на фоне спецоперации, проводимой на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти страны вообще не рассуждают на эту тему.

«В Кремле на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется. Лучше, чтобы это участники дискуссии рабочей комментировали. Мы бы не хотели вторгаться сюда. Оставляю без комментариев», — добавил Песков в рамках традиционного брифинга.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском направлении.

Тема:
Специальная военная операция России
5 дек
Российские «Ланцеты» с легкостью поражают украинские С-300 и радиолокаторы — видео
5 дек
Каждый вылет как первый: как работают группы огневого прикрытия в зоне СВО
5 дек
Пит-стоп на передовой: в рембатальонах научились путать ВСУ при модернизации техники
5 дек
Выстрел, перезарядка и снова: опубликовано лучшее видео из зоны СВО за день
5 дек
Скорая победа: офицер США назвал дату поражения Украины
4 дек
Здесь жарко без буржуек: как бойцы ВС РФ готовятся к полному освобождению Запорожья
4 дек
Военкор «Известий» показал, как артиллерия уничтожает ВСУ при штурме Артемовска
4 дек
Серьезное поражение: почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери
3 дек
Спецназ России уничтожил в ЛНР украинские ангары с военной техникой
3 дек
«Визжали, как девочки»: боец батальона «Крым» рассказал о позорном бегстве ВСУ
-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

14:42
Раскрыты подробности состояния госпитализированного Ивана Краско
14:34
«Гриша, опомнись»: Цыганова призвала Лепса отказаться от звания Народного артиста РФ 
14:30
Эксклюзивные фото Ивана Краско из больницы после экстренной госпитализации
14:22
Печенье «Улитка»: готовим быстрый и вкусный хрустящий десерт к чаю
14:16
Умер знаменитый журналист-международник Борис Калягин
14:09
Иван Краско госпитализирован в состоянии средней степени тяжести

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео