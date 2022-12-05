В Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из России на фоне спецоперации
Среди прочих очень много знаменитостей. Тех, кто ранее на родине зарабатывал миллионы, а теперь бежал, опасаясь каких-либо последствий.
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
В Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из РФ на фоне спецоперации, проводимой на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти страны вообще не рассуждают на эту тему.
«В Кремле на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется. Лучше, чтобы это участники дискуссии рабочей комментировали. Мы бы не хотели вторгаться сюда. Оставляю без комментариев», — добавил Песков в рамках традиционного брифинга.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском направлении.
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