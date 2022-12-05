Раскрыты подробности состояния госпитализированного Ивана Краско

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Алексей Хитров
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Медики оценили состояние актера Краско как крайне тяжелое

Раскрыты подробности состояния госпитализированного Ивана Краско

Фото: Вышинский Денис / ТАСС

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Народного артиста России экстренно доставили в одну из больниц Петербурга.

Ивана Краско доставили в отделение неотложной помощи одной из больниц в Петербурге. Актер чувствует слабость и головокружение. Об этом сообщил источник из близкого окружения народного артиста России.

По информации 5-tv.ru, врачи оценивают состояние Краско как крайне тяжелое. До этого сообщалось, что у актера, предположительно, случился гипертонический криз, и его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Несколько дней 92-летний Краско проведет в стационаре под присмотром врачей.

Источник также сообщил, что у актера были проблемы с сердцем после перенесенного в 2021 году коронавируса. Кроме того, известно, что в последнее время у Краско сильно упало зрение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезде «Иронии судьбы» Валентине Талызиной вызвали скорую помощь среди ночи.

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