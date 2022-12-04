Звезде «Иронии судьбы» Талызиной вызвали скорую помощь среди ночи

Актрисе Валентине Талызиной минувшей ночью срочно потребовалась помощь медиков. По информации 5-tv.ru, у 87-летней артистки случился гипертонический криз.

«Скорая» приехала к ней домой в два часа ночи. После оказания первой помощи врачи предложили Талызиной госпитализацию, однако она отказалась.

В феврале звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и «Зигзаг удачи» призналась, что неизлечимо больна полинейропатией. Проблемы со здоровьем у нее начались после поездки в Китай около трех лет назад. Тогда Талызина пережила сильный стресс из-за неправильно оформленных билетов и добиралась до Москвы десять часов, что губительно сказалось на шатком здоровье пожилой артистки. Вернувшись в столицу, актриса уже прихрамывала, а позднее у нее стали отказывать ноги.

Тем не менее Талызина все еще выходит на сцену, в театре она отметила и свой день рождения. Народная артистка РСФСР сыграла в спектакле «Волки и овцы», при этом все это время находилась в инвалидном кресле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Валентина Талызина отпраздновала 87-летие на сцене театра.