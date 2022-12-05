Берегите себя: для кого смертельно опасно рекордное атмосферное давление в РФ

Названы симптомы, при которых сразу следует обратиться к врачу.

Известно, что в Москве был побит рекорд по атмосферному давлению с 1954 года. Тогда барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба. Теперь некоторые жители столицы в опасности, ведь метеозависимые люди плохо переживают подобные события. Но есть ли реальные поводы для переживаний и за кого стоит волноваться в первую очередь? На этот вопрос ответила ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Римма Заславская.

«Это может касаться людей с гипертонической болезнь. Они четко реагируют на колебания давления, на такие высокие цифры тем более. Поэтому такие люди, у которых имеется это заболевание, артериальная гипертония, должны обязательно посоветоваться с врачом и, может, добавить дозы своих антигипертензивных препаратов. То есть все, что они пьют, можно дозу увеличить», — рассказала специалист в беседе с 5-tv.ru.

Что касается здоровых людей, то для них повышенное давление менее опасно, однако чувствительные граждане могут ощутить негативные изменения в своем состоянии. Им лучше подобрать соответствующие препараты, если дискомфорт ощущается слишком явно. Однако это следует сделать после консультации с лечащим врачом.

Заславская посоветовала срочно обращаться к медикам в случае возникновения тревожности, беспокойства, раздражительности и нарушения сна. При этом люди, страдающие от гипертонии не всегда испытывают головную боль. Часто признаки могут маскироваться под простую усталость.

«Похолодание ведет к сужению сосудистого русла, сужаются сосуды. На холод всегда повышается давление. Это тоже фактор неблагоприятный. <…> На холод сосуды реагируют спазмом. Могут появляться боли в области сердца, особенно у страдающих ишемической болезнью сердца», — рассказала специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальный холод грозит россиянам редким кожным заболеванием.