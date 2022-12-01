Наступающий аномальный холод грозит россиянам редким кожным заболеванием

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Аллерголог Болибок: из-за наступающих морозов россиянам грозит холодовая крапивница

Фото, видео: Depositphotos / pressahotkey; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Как избежать аллергии на мороз? Отвечает врач.

Жители Москвы и Петербурга с ужасом ждут конца недели. На центр и северо-запад России надвигаются аномальные январские морозы. И это в начале декабря.

В столичном регионе минувшая ночь уже стала самой холодной с начала сезона. Местами температура опускалась до минус 18 градусов. Все это еще и сопровождается скачками давления.

Врачи предупреждают, что нехарактерные для этого времени года морозы грозят россиянам проблемами со здоровьем. У некоторых даже может появиться аллергия.

«Может быть холодовая аллергия проявляться высыпаниями на коже. Как правило, это холодовая крапивница. Может бить холодовой ринит, то есть отек и заложенность носа. Реакция на холод — это синдром Рейно. Это больше относится не к аллергическим, а к сосудистым заболеваниям», — заявил аллерголог Владимир Болибок.

Чтобы избежать риска столкнуться с аллергией на холод, врачи советуют закрывать лицо и руки. Морозы и аномально высокое атмосферное давление в Москве и Петербурге продержатся минимум до конца недели.

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