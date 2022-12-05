Сбежал от налогов? Какую сумму Моргенштерн* задолжал в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57

Рэпер Моргенштерн* должен налоговой России более 1,5 миллиона рублей

Сбежал от налогов? Какую сумму Моргенштерн* задолжал в России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый рэпер раскидывается крупными суммами на съемках клипов, однако для родины денег пожалел.

Сбежавший в Дубай рэпер Моргенштерн* задолжал более 1,5 миллиона рублей налоговой в РФ. Он стал абсолютным рекордсменом среди артистов, покинувших страну. Фамилию музыканта в закрытом списке ФНС обнаружили журналисты KP.RU.

Российская налоговая находится в режиме ожидания погашения долгов российского хитмейкера с 2020 года. Но, оказывается, артист раскидывает деньги только в клипах к собственным песням, а в жизни жадничает по-крупному.

Так, к 2022 году он накопил «хвостов» на один миллион и 556 тысяч рублей. Из них один миллион 49 тысяч — налог на предпринимательскую деятельность, 337 тысяч — на первую машину и всего 12 тысяч — на вторую. Также у рэпера есть две квартиры разной ценовой категории, за них он обязан перевести на счет органа исполнительной власти 128 и 16 тысяч рублей.

Ежегодно 1 декабря налоговая служба публикует «черный список» должников, в который входят все люди, не успевшие оплатить налоги на недвижимость и автомобили. Стоит предположить, что многие сбежавшие из России артисты сейчас занимаются обустройством своего гнездышка за границей, поэтому позабыли о брошенном на родине имуществе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моргенштерн пожаловался на тяжелую жизнь в эмиграции.

* — признан иноагентом в России.

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Сбежал от налогов? Какую сумму Моргенштерн* задолжал в России

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