Обращались на «ты»: очевидец рассказал о начале драки с участием Григория Лепса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 123

Очевидец драки с участием Лепса утверждает, что певца спровоцировал посетитель бара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Народный артист РФ не стерпел обращений в «стебно-шуточной манере».

Посетители петербургского бара, в котором певец Григорий Лепс ввязался в драку, сами спровоцировали его на конфликт. Об этом можно судить по рассказу одного из очевидцев инцидента.

В беседе с 5-tv.ru молодой человек по имени Алексей сообщил, что Лепс появился в заведении около полуночи, прошел к барной стойке и заказал виски. При этом бар был полон посетителей, как обычно и бывает в пятничный вечер.

«Вся стойка была полна гостей, к нему начали приставать. Он первый ни с кем не говорил, все начали к нему обращаться, и, если честно, в какой-то максимально пренебрежительной форме — на „ты“», — рассказал очевидец.

Он добавил, что некоторые из подвыпивших гостей стали кричать, чтобы Лепс им спел, и спрашивать, «настоящий» ли он. В свою очередь певец поначалу вел себя спокойно и не обращал внимания на оскорбительные выкрики.

«Один из гостей, который и стал участником конфликта, первый начал какие-то высказывания в его адрес (Лепса — Прим. ред.) выкрикивать, причем в стебно-шуточной манере. Спустя время какая-то фраза его задела», — рассказал Алексей.

Сама драка, по словам очевидца, происходила на улице и длилась недолго. Вернувшийся затем в бар Лепс спросил у бармена, не остался ли он должен за виски, и получив отрицательный ответ, покинул заведение. Оппонент певца также после конфликта вернулся в бар. Было заметно, что у него опух нос, отметил очевидец.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, как будет проходить расследование по делу о драке с участием народного артиста России Григория Лепса.

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Обращались на «ты»: очевидец рассказал о начале драки с участием Григория Лепса

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