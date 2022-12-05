«Кого она кормила?!» — Юрий Лоза высмеял громкие высказывания Лаймы Вайкуле

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 809

Лоза высмеял громкие высказывания Вайкуле, которая кормила весь СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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В интервью певица заявила, что кормила весь СССР, а ее подруга Алла Пугачева — всю Россию.

Певец Юрий Лоза назвал хамские высказывания Лаймы Вайкуле «полной чушью». В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru он поделися своим мнением насчет громких слов певицы о том, что она «кормила весь СССР».

«А теперь скажите мне, пожалуйста, как она могла кого-то накормить? Она зарабатывала в России и вкладывала в российское производство. Если бы она давала работу российским гражданам, если бы она занималась огромной благотворительностью, строила школы и детские сады. Но нет, она зарабатывала бабки и вывозила их из России», — высказал свое мнение Юрий Лоза.

Он также отметил, что раньше не только Лайма Вайкуле, но и все артисты работали по концертной ставке. Каждый так или иначе приносил стране какие-то деньги.

«То что она говорит „кормила“, это все было в самом начале 80-х, когда были концертные ставки. Но тогда Вайкуле на нашей эстраде практически не было, она появилась чуть позже», — отметил певец.

По его мнению, сейчас многие прибалтийские артисты начали высказываться на эту тему, не понимая что говорят.

Лайма Вайкуле сейчас живет в Латвии и негативно высказывается в адрес России. Хотя именно там она сделала блистательную карьеру и заработала миллионы, на которые позже приобрела недвижимость по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Соседов назвал Вайкуле хамкой без вокальных данных.

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«Кого она кормила?!» — Юрий Лоза высмеял громкие высказывания Лаймы Вайкуле

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