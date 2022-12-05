«Россия компенсировала»: Пригожин высказался о «долге» СССР перед Вайкуле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 262

Продюсер Пригожин: Россия компенсировала Лайме Вайкуле «убытки», нанесенные СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Супруг певицы Валерии напомнил латвийской звезде, где она «кормилась» последние 30 лет.

За те 30 лет после распада СССР, что Лайма Вайкуле «кормилась» в России, она сполна возместила «убытки», которые ей якобы нанес Советский Союз. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии прокомментировал слова латвийской звезды о том, что в свое время она, как и ее коллега Алла Пугачева, «кормили и содержали СССР», выпуская пластинки и давая концерты, которые якобы не им оплачивались.

Пригожин отметил, что в СССР государство действительно забирало себе львиную долю дохода с продаж записей и билетов на концерты артистов, однако так была тогда устроена система, и современная Россия не несет ответственности за это. Более того, именно Россия после развала Советского Союза дала возможность Вайкуле и другим артистам из бывших союзных республик продолжать зарабатывать огромные деньги.

«Лайма Вайкуле подменяет понятия. Она в последние годы кормилась в России, и не надо говорить неправду. После развала Советского Союза Россия предоставила возможность для латвийских артистов в том числе зарабатывать деньги у себя. Что же Лайма Вайкуле ходила на все кремлевские концерты, на концерты, посвященные Дню ВМФ?! Последние 30 лет Вайкуле работала в России. С удовольствием брала деньги, не платила налоги. Я считаю, что современная Россия компенсировала Вайкуле все доходы, которые она „недополучила“ в Советском Союзе», — подчеркнул Пригожин.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов призвал Лайму Вайкуле после ее заявлений об СССР прекратить разбрасываться хамскими высказываниями. Он заявил, что государству приносят доход нефть и газ, но никак не эстрадные певички вроде Вайкуле, которую «подобрали» в кабаре и научили петь, хотя ни вокальными данными, ни артистизмом она никогда не отличалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на ее заявление о том, что она вместе с Аллой Пугачевой кормила весь СССР и Россию.

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