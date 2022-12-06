Знаменитость ответила на самые популярные вопросы фанатов, в том числе, когда на свет появится ее долгожданный ребенок.

Беременную певицу Ольгу Орлову засыпают вопросами фанаты, но она держит оборону. Звезда «Дома-2» и экс-солистка группы «Блестящие» ждет малыша в 45 лет. Только один этот момент уже вызывает бурю эмоций у подписчиков — артистка то и дело ободряет считающих себя «старородящими» женщин, и отбивается от насмешек и критики. Кроме того, всем интересно, когда появится на свет ребенок, как его назовут, и даже какие развивающие игрушки исполнительница будет покупать.

Орлова ответила на некоторые вопросы в личном блоге. В сети она регулярно выбирает самые интересные сообщения от фолловеров и комментирует их. Удивляется, что многие вообще не верят в беременность — думают, ребенка родит суррогатная мама, а пока звезда всех обманывает и носит накладной живот. Певица порой не находит слов, чтобы описать свое недоумение. Она рассказала, что ждет появления на свет дочери в феврале 2023 года, однако предполагаемую дату предпочитает скрывать.

«Намеренно не говорю точное число, потому что не хочу, чтобы все считали за меня. У меня такая ситуация, когда я беременна в том возрасте, когда надо аккуратно относиться к этому числу. Рожать мне в феврале, я уже говорила, что девочка будет Водолеем. Бог даст, все будет по плану в срок, и мы с доктором будем смотреть на состояние ребенка, на мое состояние, когда все случится», — сообщила Орлова.

По словам певицы, ее супруг Валерий с нетерпением ждет заветного февральского дня. Никогда она не видела такого энтузиазма со стороны мужчины. Паре пришлось пройти долгий и сложный путь прежде чем получилось исполнить мечту о малыше. Но и теперь, с учетом возраста будущей мамы, приходится постоянно контролировать ситуацию — чтобы роды прошли благополучно.

«Когда будем решать, как назвать ребенка, будем искать вариант, подходящий к отчеству Валерьевна. А еще я точно не хочу сложных имен. Не буду приводить примеры, дабы никого не обидеть, но принцессины имена я точно не буду рассматривать», — сказала селебрити ходе интервью для YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

В ноябре Ольга Орлова шумно и весело отметила день рождения. Артистка развлекалась в кругу друзей в шикарном ресторане, танцевала и светилась счастьем, с удовольствием делилась кадрами с поклонниками в соцсетях.

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