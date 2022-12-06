Оливер Стоун назвал истинными виновниками конфликта на Украине власти США

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 16

Знаменитый режиссер посетовал, что никто не пытается понять, кто на самом деле спровоцировал продолжавшийся восемь лет геноцид жителей Донбасса.

Оливер Стоун назвал истинными виновниками конфликта на Украине власти США

Фото: www.globallookpress.com / Cinzia Camela

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Режиссер Оливер Стоун назвал истинными виновниками конфликта в Донбассе власти США. Об этом кинематографист сообщил в интервью сербской газете Politika.

«Мы говорим России, что делать. Я думаю, это смешно, учитывая то, что США сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: „Русские нападают“. А кто это спровоцировал?» — отметил Оливер Стоун.

По словам режиссера, за последние восемь лет жители Донбасса подверглись жутким испытаниям, из-за чего многие уехали оттуда. США же все это время активно поставляли оружие ВСУ.

«С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России. И это то, что нарушило равновесие <…>, и отсюда начался конфликт. Как и все, каждый конфликт имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — заявил кинематографист.

В заключение Оливер Стоун сказал, что США «нарушают все правила, когда хотят», однако при этом не стесняются критиковать страны, которые пересекают «линию мирового порядка».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты атаковали из «Градов» центр Донецка.

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