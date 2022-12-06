Оливер Стоун назвал истинными виновниками конфликта на Украине власти США

Режиссер Оливер Стоун назвал истинными виновниками конфликта в Донбассе власти США. Об этом кинематографист сообщил в интервью сербской газете Politika.

«Мы говорим России, что делать. Я думаю, это смешно, учитывая то, что США сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: „Русские нападают“. А кто это спровоцировал?» — отметил Оливер Стоун.

По словам режиссера, за последние восемь лет жители Донбасса подверглись жутким испытаниям, из-за чего многие уехали оттуда. США же все это время активно поставляли оружие ВСУ.

«С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России. И это то, что нарушило равновесие <…>, и отсюда начался конфликт. Как и все, каждый конфликт имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — заявил кинематографист.

В заключение Оливер Стоун сказал, что США «нарушают все правила, когда хотят», однако при этом не стесняются критиковать страны, которые пересекают «линию мирового порядка».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты атаковали из «Градов» центр Донецка.