Джигурда заговорил о планах стать отцом в пятый раз: «Пока есть время…»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 991

Актер Никита Джигурда отверг перспективу стать отцом в пятый раз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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У артиста подрастает двое детей от Марины Анисиной, еще два наследника — от предыдущего брака.

Звезда фильма «Любить по-русски» Никита Джигурда в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился планами снова стать отцом. У артиста уже есть четверо детей, двое из которых от последней супруги, фигуристки Марины Анисиной. За 15 лет в отношениях пары была и громкая любовь, и роды на всю страну и даже расставание. Но в итоге знаменитости все еще вместе, и поклонники ждут, когда же фигуристка и артист решатся на очередного наследника.

«Нет, нет, ни в кроем случае! И другим советую с этим не торопиться, юным молодым девчонкам, да и ребятам я не советую», — заявил Джигурда во время мероприятия, приуроченного к десятилетию «Книги рекордов России».

Вместо семейных хлопот артист рекомендует наслаждаться парам жизнью — здесь и сейчас.

«Пока есть время, радуйтесь жизни, сексуально-душевным-духовным отношениям. С детьми можно повременить. Тем более я — отец-герой: четыре сыночка и лапочка дочка», — иронично открестился актер.

Как известно, у Никиты Джигурды есть два сына, рожденных от отношений с поэтом и фотографом Яной Павелковской. Мальчикам пара дала необычные имена — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. Не менее экзотично Никита Джигурда назвал детей в браке с Мариной Анисиной — Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и Эва-Влада Анисина-Джигурда. Старшему наследнику артиста сейчас уже 20 лет, а младшему ребенку — уже 12.

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