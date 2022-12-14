SHAMAN о своей благотворительной деятельности: «Лучше по делам оценивать»

Эфирная новость 507

Среди зрителей на концертах очень много детей с ограниченными возможностями. При желании они принимают участие в «народном караоке».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Добрые дела любят тишину. Этого принципа придерживается и певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов). В беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко артист, говоря о благотворительности, скромно признался, что ему важно дарить людям счастье.

Как появилась идея устроить народное караоке?

Эта идея вообще не новая. Я это уже делал на тех же самых заказниках. Почему бы не сделать это на сольных концертах?

Часто расходится видео, когда неожиданно прямо голоса среди людей, которые поют.

Это здорово. Россия богата талантами. Почему бы нет? А тем более люди, которые приходят ко мне на концерты, зачастую они сами с профессиональным музыкальным образованием, поющие. Поэтому да. Это бывает достаточно частое явление, что люди очень хорошо поют.

На концерте были ребята с ограниченными возможностями, часто приходят такие?

Пытаюсь дарить людям счастье, чтобы запомнили. Ну… И я не очень люблю какие-то вещи афишировать. Мне всегда сложно говорить на эти темы. Я предпочитаю молчать и делать дела молча, чтобы, как сказано: чтобы правая рука не знала, что делает левая (Евангелие от Матфея — Прим.ред.) Поэтому да. Ну, я как-то вот внутри у меня все… Так… Ну, сложно мне подбирать слова. Но лучше по делам оценивать.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.21
0.44 66.70
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

Последние новости

14:59
«Быстрее, чем кажется»: политолог предупредил о схватке РФ и США в Арктике
14:48
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
14:37
Новый скандал? Собчак может заплатить три миллиона из-за камина
14:24
В Томской области скорая спешила к роженице, но врезалась в КАМАЗ — все врачи погибли
14:13
Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
14:01
Помощник или разлучница? Почему 41-летний Харламов до сих пор живет с мамой

Сейчас читают

Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины
"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой
Что подарить на Новый год для детей разных возрастов?
Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться, чтобы похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023