«Всегда в движении»: американцев шокировал недельный график Путина

Граждане США «разгадали» секрет популярности российского лидера.

Читатели The Washington Post активно делятся впечатлениями от недельного графика президента России Владимира Путина, который опубликовало издание.

Американцев шокировало огромное количество событий в графике главы российского государства. Они пришли к выводу, что такая активная деятельность — это нормальное поведение Путина, которое и объясняет его популярность.

«Путин неутомим и всегда в движении», — цитирует одного из читателей URA.RU.

Еще один комментатор назвал президента РФ «сострадательным патриотом», который прекрасно справляется с меняющимися временами и неблагоприятными событиями.

Не обошлось и без сравнений с американскими лидерами, на фоне которых Путин, по мнению граждан США, выглядит значительно «живее», а также превосходит их интеллектом.

«Путин кажется гораздо более живым и активным, чем почти все политики США вместе взятые»;

«У Путина есть интеллект. У Трампа есть только высокомерие и адвокаты», — пишут читатели.

Американцы заключают, что администрация США явно недооценивает Путина, имея с ним разные точки зрения, и в этом заключается ее главная слабость и ошибка.

«Путин блестящий стратег. Путин побеждал каждый день. Даже когда российские войска отступали, Путин побеждал», — заявил один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские интернет-пользователи иронично восприняли слова французского лидера Эммануэля Макрона о взгляде российского президента Владимира Путина.