«Всегда в движении»: американцев шокировал недельный график Путина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 006

Читатели The Washington Post сделали вывод, что Путин превосходит лидеров США интеллектом

«Всегда в движении»: американцев шокировал недельный график Путина

Фото: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

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Граждане США «разгадали» секрет популярности российского лидера.

Читатели The Washington Post активно делятся впечатлениями от недельного графика президента России Владимира Путина, который опубликовало издание.

Американцев шокировало огромное количество событий в графике главы российского государства. Они пришли к выводу, что такая активная деятельность — это нормальное поведение Путина, которое и объясняет его популярность.

«Путин неутомим и всегда в движении», — цитирует одного из читателей URA.RU.

Еще один комментатор назвал президента РФ «сострадательным патриотом», который прекрасно справляется с меняющимися временами и неблагоприятными событиями.

Не обошлось и без сравнений с американскими лидерами, на фоне которых Путин, по мнению граждан США, выглядит значительно «живее», а также превосходит их интеллектом.

«Путин кажется гораздо более живым и активным, чем почти все политики США вместе взятые»;

«У Путина есть интеллект. У Трампа есть только высокомерие и адвокаты», — пишут читатели.

Американцы заключают, что администрация США явно недооценивает Путина, имея с ним разные точки зрения, и в этом заключается ее главная слабость и ошибка.

«Путин блестящий стратег. Путин побеждал каждый день. Даже когда российские войска отступали, Путин побеждал», — заявил один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские интернет-пользователи иронично восприняли слова французского лидера Эммануэля Макрона о взгляде российского президента Владимира Путина.

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