ВСУ нанесли новый массированный удар по центру Донецка из «Градов»

ВСУ нанесли новый массированный удар по центру Донецка. Украинские «Грады» целенаправленно били по жилому сектору. Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома. Местные жители оказались на улице.

«Лежала, читала. Слышу свист — ветром сдуло с кровати. Вышла на улицу, тут мусор, крыша разбита, на пятом этаже балкон», — рассказала жительница Донецка Ирина.

Уточняется, что удар был нанесен в 00:43 из района населенного пункта Тоненькое. ВСУ выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как сообщал 5-tv.ru, минувшим днем ВСУ трижды обстреляли Донецк. В результате погибли депутат, рок-музыкант и еще четыре человека.