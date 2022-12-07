Захарова высмеяла заявление Каллас о невозможности принимать украинских беженцев песней Гагариной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Захарова прокомментировала заявление Каллас об украинских беженцах

Захарова высмеяла заявление Каллас о невозможности принимать украинских беженцев песней Гагариной

Фото: Zuma / TASS

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Премьер Эстонии признала, что в стране больше нет жилья и работы для украинцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страна больше не в состоянии принимать украинских беженцев.

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне Каллас заявила, что Эстония не сможет принять новую волну беженцев с Украины, которая, по ее мнению, неизбежна в свете последних событий. По словам политика, эстонцы «до настоящего времени были великодушными», однако «у всего есть границы», и в Эстонии «нет больше жилья и работы» для украинцев. При этом Каллас заверила, что беженцев из Незалежной примет Финляндия, которая, по ее словам, уже согласилась на это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кая Каллас заявила о нарастающей проблеме сохранения европейского единства в вопросе санкций против РФ. Сказывается «усталость» от ситуации на Украине и усиливающиеся внутриполитические сложности, посетовала премьер Эстонии.

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