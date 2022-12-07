Более 15 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в ДНР

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 703

Детали трагедии уточняются. На месте работают экстренные службы.

Более 15 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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В ДТП с грузовиком и автобусом в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 16 человек. Об этом сообщили экстренные службы, передает ТАСС.

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — уточнил источник.

Детали трагедии уточняются. На месте работают спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минометный дождь обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки. Артиллерия ВСУ специально стреляет по жилым кварталам, чтобы люди не смогли зимовать в собственных домах.

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