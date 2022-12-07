Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, если получит серьезное предложение

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Кризис имеет все шансы быстро разрешится: проблема только в позиции Киева.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Глобализация по-американски закончилась. Сейчас выстраивается новая многополярная система, которая не будет зависеть от причуд Запада. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Международном форуме «Примаковские чтения».

По словам дипломата, коллективный Запад делает все возможное, чтобы этому помешать.

«Мы видим, как пытаются наших партнеров, надежных, сбить с правильного курса. Американцы без зазрения совести ездят по всему мира, говорят буквально следующее: „Россия проиграла, мы победим. Не волнуйтесь мы знаем, что вы несете ущерб от санкций. Отказывайтесь, мы вам все компенсируем“», — подчеркнул глава российского МИД.

Но усилия Запада тщетны. Так, по словам Лаврова, уже сейчас пятерка БРИКС может превратиться в объединение из 15-17 стран, если туда принять всех желающих.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что РФ готова к переговорам по Украине, если получит действительно серьезное предложение.

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