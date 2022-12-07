Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани
В результате ЧП чудом удалось избежать погибших и пострадавших.
Фото: 5-tv.ru
В Казани взрыв частично разрушил двухкомнатную квартиру на 16-м этаже жилого дома. Причина ЧП достаточно необычна, тем более для современного жилого комплекса — разгерметизация самогонного аппарата.
В окнах выбиты стекла, посекло потолок и стены, но несущие конструкции не задеты. И хотя пострадавших нет, жители дома не скрывают негодования от опасного соседства.
Читайте также
-9° 767 мм рт. ст.
73%
73%
62.94
0.03 65.90
-0.21
0.03 65.90
-0.21
Нашли ошибку?