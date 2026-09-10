Ничего не стоят? Почему украденные картины Ренуара считаются бесполезной добычей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Знаменитые произведения искусства не всегда приносят преступникам ожидаемую выгоду.

Сколько стоят украденные картины художника Пьера Ренуара

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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SCMP: украденные картины Ренуара — бесполезная добыча

Две картины французского художника Пьера Огюста Ренуара, похищенные из музея на Лазурном берегу, до сих пор не найдены. Однако продать известные украденные произведения искусства преступникам будет крайне сложно. Об этом сообщило South China Morning Post.

Кража произошла 8 сентября в Музее Ренуара в Кань-сюр-Мер — здании, где художник провел последние годы жизни.

Эксперты отмечают, что похищенные работы, даже если их официальная стоимость исчисляется миллионами, после незаконного вывоза из музея nеряют рыночную привлекательность.

Продать такие картины через аукцион или открытые площадки невозможно, поскольку их происхождение сразу вызовет вопросы. Кроме того, в отличие от драгоценностей, произведения искусства нельзя разделить на части и реализовать отдельно без потери ценности.

«Люди всегда думают, что есть такой доктор Но из фильма о Джеймсе Бонде. Это Голливуд. В реальном мире таких коллекционеров нет», — заявил эксперт по преступлениям в сфере искусства Артур Бранд.

По словам специалиста, который около 20 лет занимается расследованием краж произведений искусства, известные картины часто становятся для преступников своеобразным «мертвым грузом». Потенциальные покупатели не хотят рисковать, приобретая предметы, которые могут быть изъяты правоохранительными органами.

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