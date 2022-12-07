Без пальцев и со стеклами в глазах: на какие жертвы пошел Жармухамедов ради спорта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 955

Президент ЦСКА Ватутин заявил о больших жертвах Жармухамедова ради успеха в баскетболе

Фото, видео: Уткин Игорь / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый спортсмен с малых лет грезил о спортивных достижениях, однако у вселенной были другие планы.

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Алжан Жармухамедов прошел тяжелый путь преодоления, чтобы добиться высот в спортивной карьере. Судьба с детства препятствовала мечтам юного таланта, однако сила воли и упорство помогли баскетболисту достичь желаемого. Об этом сообщил Президент ЦСКА Андрей Ватутин, который пришел на церемонию прощания с советским чемпионом.

«С его детства все противоречило тому, чтобы он занимался баскетболом. Это и травма руки и плохое зрение… История Алжана Мусурбековича, это история преодоления. <.> Из-за плохого зрения, он играл с вручную сделанными контактными линзами, чуть ли не из стекла, болели глаза потом. У него не было, практически, двух пальцев на руке. Вообще, вся история его жизни — это история преодоления, сопротивления», — заявил Ватутин в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Президента ЦСКА, советский баскетболист обладал исключительной скромностью и добротой, но несмотря на эту мягкость, у спортсмена был твердый, решительный характер. Жармухамедов никогда не стеснялся высказывать собственное мнение, однако старался не вступать в конфликты.

Еще 3 декабря стало известно о кончине советского чемпиона, ему было 78 лет. Причиной смерти «Легендарного Туркестанского Змея» названа болезнь, но какая именно — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сыгравший Жармухамедова в кино актер Александр Ряполов скорбит о баскетболисте.

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