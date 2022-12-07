Песков: проект оборонного бюджета США носит «чрезвычайно конфронтационный характер»

В Кремле оценили военный бюджет США на фоне событий в мире. По отношению к России он носит чрезвычайно конфронтационный характер, считают там. В том числе из-за военноой помощи Украине и намерения исключить РФ из ряда международных организаций, включая G20.

«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Все это, добавил он, чревато достаточно серьезными и длительными последствиями, они будут проявляться в дестабилизации обстановки на Европейском континенте.

К слову, согласованный Конгрессом США проект оборонного бюджета на 2023 год предполагает выделение дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более шести миллиардов — на сдерживание РФ в Европе, также документ предусматривает санкции за связанные с золотом операции с РФ. Плюс Штаты планируют добиться исключения России из ряда международных организаций и устанавливают постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам ПРО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США не признали свою помощь Украине наносить удары по России.