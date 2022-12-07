Что должно быть на новогоднем столе, чтобы наступающий год был удачным?

Если встретить Новый год правильно и соблюсти все традиции, вам улыбнется фортуна. Но надо знать несколько маленьких правил.

О том, что обязательно должно быть на новогоднем столе при встрече 2023 года, рассказывает Сибкрай.ru. Следующий год — год черного Кролика, который любит и чтит традиции, поэтому на обязаны быть оливье и селедка под шубой. Из мясных блюд лучше отдать предпочтение говядине, рыбе и птице. Ставить на стол блюда из кролика крайне неуместно.

Из салатов можно приготовить оливье, крабовый и мимозу. Также подойдут любые салаты, в которых не очень много ингредиентов.

Алкоголь Кролик не любит. Если не получится избежать его на праздничном застолье, то хотя бы уменьшите его количество и градус.

А вот десерты символ года обожает, ведь он сладкоежка и наверняка оценит ваши старания. Попробуйте сделать торт, пирожные, безе — включите фантазию, и Кролик точно не будет в обиде.

Символ наступающего года чтит не только традиции, но и моду, поэтому не забудьте украсить стол. Главное — все на новогоднем столе должно быть просто и со вкусом. Соблюдая эти простые рекомендации, вы точно поймаете удачу в следующем году. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь!

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