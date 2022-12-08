Петербуржцев ждут новые штрафы

Депутаты приняли новый закон, нарушение которого грозит наказанием в размере до 200 тысяч рублей.

Жителям Петербурга теперь можно не переживать о шумных соседях в свой законный выходной.

Депутаты в окончательном чтении сегодня приняли законопроект о тишине. Он распространяется на субботу, воскресенье и все государственные праздники. Нельзя шуметь с 22 часов вечера до полудня дня.

Если соседи не хотят соблюдать эти правила, то получат штраф от пятисот рублей до пяти тысяч. А вот если они настолько обнаглели, что делают ремонт в это время, то сумма может составить от 25 до 50 тысяч. А для организаций и вовсе — под 200.