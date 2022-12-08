Заксобрание Петербурга запретило шуметь по субботам и воскресеньям

Петербуржцев ждут новые штрафы

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутаты приняли новый закон, нарушение которого грозит наказанием в размере до 200 тысяч рублей.

Жителям Петербурга теперь можно не переживать о шумных соседях в свой законный выходной.

Депутаты в окончательном чтении сегодня приняли законопроект о тишине. Он распространяется на субботу, воскресенье и все государственные праздники. Нельзя шуметь с 22 часов вечера до полудня дня.

Если соседи не хотят соблюдать эти правила, то получат штраф от пятисот рублей до пяти тысяч. А вот если они настолько обнаглели, что делают ремонт в это время, то сумма может составить от 25 до 50 тысяч. А для организаций и вовсе — под 200.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние

Последние новости

1:59
Бонус от государства: кто получит доплаты в 2023 году
1:44
Американка словила волну хейта из-за цвета своей собаки
1:27
Волочкова в коротком платье монашки объявила об уходе монастырь с Хрусталевым
1:14
Петербуржцев ждут новые штрафы
0:58
Ледяные дожди и потепление: метеоролог рассказал, как изменится погода к выходным
0:45
Можно ли сойти с ума, работая удаленно — вердикт психиатра

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео