Патронов не жалеть! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 32

Минобороны публикует видео из зоны проведения СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны РФ показало работу бронепоезда, подготовку пулеметчиков в Ставрополье и боевое слаживание российских военнослужащих в Белоруссии.

Российские военнослужащие не прекращают борьбу по освобождению Донбасса. На подмогу тем, кто уже выполняет свой воинский долг в зоне СВО, готовятся прийти те, кто сейчас проходит интенсивную подготовку. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военных за минувший день в одном ролике.

Минобороны России показало кадры работы личного состава специального поезда, созданного специалистами железнодорожных войск. В этом поезде тепловоз в середине состава. Иначе первый же удар может вывести локомотив из строя.

Хвост и голова специального поезда составлены зеркально. В хвосте и в голове состава находятся бронекапсулы. Специальные выгоны защищены сталью толщиной 10, а кое-где и 20 миллиметров, внутри — обложены мешками с песком.

Это настоящий бронепоезд, вооруженный, как говорится, «до зубов». У бойцов стрелковое оружие: начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом, на вооружении также имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная 23-мм пушка на поезде — главный калибр. Также имеются позиции снайпера. Все, кто едет в этом поезде, под надежной защитой.

В Ставропольском крае резервисты учатся прикрывать коллег сосредоточенным и «кинжальным» пулеметным огнем. В задачи пулеметчиков входит уничтожение противника и прикрытие боевых товарищей для успешного маневра.

Тренировки проходят в дневное и ночное время суток. Особое внимание уделяется технике стрельбы из различных положений.

А на полигоне в Белоруссии российские военнослужащие проходят проверку на слаженность. Сдают, своего рода, экзамен, где дисциплина — боевая стрельба. Огонь ведут из всех видов штатного оружия. Но первой тон условному бою задает техника.

Ранее 5-tv.ru писал, как военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие. 

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