«Кочующие» минометы: Военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие

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Артиллеристы Росгвардии совершенствуют боевую технику в реальных условиях.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

На финальной стадии подготовки к бою находятся уникальные кочующие минометы, которые артиллеристы Росгвардии сконструировали в полевых условиях. Маневренные машины застают противника врасплох, при этом подбить их не так-то просто. Даниил Левин увидел это оружие в деле.

Эта техника внушает страх одним своим видом. А вот что скрывается под тентом!

Вылетают мины, стреляют одновременно! Залп сразу из двух машин. И тут же готовится уже новая мина. Идеальная слаженность и синхронность!

Вариация кочующего миномета в исполнении артиллеристов Росгвардии. Расчет только подъезжает на позиции, а уже готов вести огонь!

Орудие в кузове на песке. Рядом аккуратно уложены снаряды.

«У нас, получается, на все 360, на 360 градусов можем вести стрельбу. Проседает на 5-10 сантиметров, это совершенно не имеет никакого отношения, никакого значения», — рассказал командир минометной батареи отряда спецназа Росгвардии.

Молодой комбат — призер конкурса мастерства среди артиллеристов-росгвардейцев со всей страны. На соревнованиях еще до начала спецоперации конкурса по модернизации машины, конечно, не было. Усовершенствовать технику приходится в боевых условиях. С учетом реального опыта!

Обзор немного хуже, но безопасность куда важнее! Металлическими пластинами обшита вся машина. Защита должна выдержать и попадание мелкокалиберной пули, и, что еще важнее, спасти от осколков.

Стрельбу корректируют с беспилотника. Все происходит на полигоне. Постоянные тренировки, чтобы отточить навыки каждого!

К пронизывающему ветру артиллеристы привыкли. Вот поправки с учетом направления делает второй расчет. В кузове миномет калибром крупнее.

А значит, и отдача куда существеннее для машины. Как только установили орудие, рама немного прогибалась. Найти решение проблемы помогла солдатская смекалка!

«Три бруса засунуты между самим кузовом и рамой. При проведении боевых стрельб брус даже не трескается!», — рассказал начальник артиллерии батальона оперативного назначения Росгвардии.

После очередной успешной тренировки доработку грузовиков можно считать завершенной. Совсем скоро росгвардейцы опробуют кочующие минометы в реальном бою!

Тема:
Специальная военная операция России
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