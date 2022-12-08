Как правильно выбрать живую елку на Новый год — лайфхак

|
Рита Миронова
Рита Миронова 11

Специалисты советуют покупать живую елку в лесных хозяйствах

Как правильно выбрать живую елку на Новый год — лайфхак

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалисты советуют делать выбор в пользу натурального живого дерева. Но как правильно выбрать новогоднюю красавицу?

Обязательно условие для встречи Нового года — это нарядная елка в квартире. Но к выбору красавицы нужно подходить ответственно. О том, как правильно выбрать живую елку, рассказывает Сибкрай.ru.

Украсить праздничный стол можно маленьким деревцем не более 40 сантиметров, чтобы оно не мешало видеть гостей и выбирать любое блюдо на столе. Но для украшения комнаты понадобится настоящая ель — асимметричную для угла комнаты и пушистую — для центра.

Вариантов, где можно приобрести живую елку, множество. Они продаются на автобусных остановках, в подземных переходах, у крупных магазинов, во дворах домов и на обочинах. Но лучше обратиться в лесное хозяйство, которое специально готовит ели к новогоднему празднику. Так больше шанса найти дерево себе по душе. Но съездить в лесное хозяйство за город необходимо заранее — от семи до трех дней до праздника.

Специалисты советуют также грамотно ухаживать за деревом после приобретения. Лучше поставить ель в песок и следить за качеством иголок и кроны. Так ваша новогодняя красавица будет радовать вас своим видом дольше.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России открылись елочные базары.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
Астролог назвала даты рождения людей, чью жизнь изменит «Холодая Луна» 8 ...

Последние новости

12:51
«Даже не спрашивают»: почему родственники из РФ отказались от Елены Зеленской
12:46
От души: SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен
12:41
Пара потратила тысячи долларов на развод и помирилась в процессе
12:37
Как правильно выбрать живую елку на Новый год — лайфхак
12:24
В диапазоне доступа: Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах
12:09
Почему здоровый человек может просто так потерять сознание — тревожный знак?

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео