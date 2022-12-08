Специалисты советуют делать выбор в пользу натурального живого дерева. Но как правильно выбрать новогоднюю красавицу?

Обязательно условие для встречи Нового года — это нарядная елка в квартире. Но к выбору красавицы нужно подходить ответственно. О том, как правильно выбрать живую елку, рассказывает Сибкрай.ru.

Украсить праздничный стол можно маленьким деревцем не более 40 сантиметров, чтобы оно не мешало видеть гостей и выбирать любое блюдо на столе. Но для украшения комнаты понадобится настоящая ель — асимметричную для угла комнаты и пушистую — для центра.

Вариантов, где можно приобрести живую елку, множество. Они продаются на автобусных остановках, в подземных переходах, у крупных магазинов, во дворах домов и на обочинах. Но лучше обратиться в лесное хозяйство, которое специально готовит ели к новогоднему празднику. Так больше шанса найти дерево себе по душе. Но съездить в лесное хозяйство за город необходимо заранее — от семи до трех дней до праздника.

Специалисты советуют также грамотно ухаживать за деревом после приобретения. Лучше поставить ель в песок и следить за качеством иголок и кроны. Так ваша новогодняя красавица будет радовать вас своим видом дольше.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России открылись елочные базары.