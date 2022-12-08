Ученые предложили новый способ восстановления коленных суставов

Ультразвук способствует интеграции новой ткани хряща с уже имеющейся.

Стало известно, как восстановить коленный сустав с помощью ультразвуковой терапии. Об этом, со ссылкой на американских ученых, пишет Газета.ру.

Эксперты планируют проверить на лошадях влияние ультразвуковой терапии на восстановление хряща коленного сустава.

«Хрящ, который служит подушкой между частями коленного сустава, представляет собой богатую белком сеть с очень небольшим количеством клеток и без кровеносных сосудов. Последнее затрудняет восстановление хряща. Но восстановление можно стимулировать с помощью операции, при которой сверлят соседнюю с хрящом кость, создавая микропереломы. Через них в хрящ попадает кровь, богатая стволовыми клетками, которые образуют новую ткань», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ранее проведенные эксперименты ученых показали, что ультразвук способствует интеграции новой ткани хряща с уже имеющейся, а также может стимулировать работу стволовых клеток.

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