Здоровье потеряно навсегда: как выглядит разбитая болезнью Селин Дион
Разбитая болезнью Селин Дион больше никогда не сможет улыбаться
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mehdi Taamallah; 5-tv.ru
У знаменитой певицы нашли редкий недуг. Страдает им один человек из миллиона.
Мировая суперзвезда Селин Дион сегодня дважды шокировала подписчиков. Она отменила предстоящее большое турне и раскрыла, почему это сделала. Причина — крайне редкий диагноз, с которым певица уже успела смириться, но говорит об этом только сейчас.
«Это ранит меня — говорить вам об этом сегодня. Это означает, что я готова перенести мой тур в Европе в феврале», — заметила звезда.
Речь идет о так называемом синдроме скованного человека, которым болеет один на миллион. Мышцы бесконтрольно напрягаются, а человек становится похожим на статую. Эмоционально говорить певице было трудно, как и нет прогнозов, когда она сможет вернуться на сцену.
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