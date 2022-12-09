Жалующуюся на тяжелый период Веру Брежневу заподозрили в беременности

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу на фоне слухов о разладе в семье с композитором Константином Меладзе заподозрили в интересном положении. Артистка дала небольшой концерт в Риге. Выйти на сцену она предпочла в платье свободного кроя. Хотя раньше любила демонстрировать публике стройную фигуру.

Для Брежневой недавний концерт в Латвии стал одним из немногих за последние десять месяцев. С начала спецоперации по защите Донбасса жизнь артистки кардинально изменилась. Сначала она уехала из России и обосновалась в Польше, где занималась благотворительностью. Но надолго певицу не хватило. Она перебралась в Италию, откуда и стали поступать тревожные звоночки о скором разводе с Меладзе. Печальные сообщения подогревала сама знаменитость, публикуя наполненные грустью и болью посты в социальной сети. При этом и о работе не забывала. Писала песни и готовилась выступать.

На опубликованных в сети кадрах артистка в светлом струящемся платье, которое скрывает фигуру. Со стороны кажется, будто Брежнева или набрала лишние килограммы, или носит под сердцем малыша. При этом артистка выступала босиком.

Сама певица ни слухи, ни какие-либо детали личной жизни не раскрывает. Поэтому поклонникам только и остается гадать, в семье Брежневой грядет скорый развод или невероятное счастье…

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