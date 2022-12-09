Торговый центр «Мега Химки» полыхает на площади девять тысяч квадратных метров
По предварительной информации, в результате пожара обрушилась кровля.
Фото, видео: 5-tv.ru
Торговый центр «Мега Химки» полыхает на площади девять тысяч квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, в результате пожара могла обрушиться кровля — но это предварительная информация.
ОБНОВЛЕНИЕ 06:55:
В распоряжении 5-tv.ru появились видеокадры с места пожара. Видно, что здание гипермаркета OBI практически полностью выгорело.
Крыши фактически нет — на ее месте бушует пламя, с которым пытаются справиться пожарные.
Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Для его ликвидации запросили авиацию. Площадь возгорания разрастается.
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