Виктор Бут: Перед обменом американцы накормили меня досыта впервые за 12 лет

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 568

Жена Виктора Бута заявила о сильном истощении мужа

Виктор Бут: Перед обменом американцы накормили меня досыта впервые за 12 лет

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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На родине впервые за 12 лет Бут оказался накануне вечером. Близкие до сих пор не могут поверить в чудо.

Вернувшийся в Россию Виктор Бут, отсидевший в тюрьме США незаслуженно более десятка лет, рассказал об ужасающих условиях своего содержания. По признанию мужчины, перед тем, как обменять его на американскую баскетболистку Бриттни Грайне (осуждена в РФ за контрабанду наркотиков — Прим. ред), в колонии его впервые за 12 лет накормили досыта. EADaily отмечает, что супруга Бута до сих пор не может поверить в чудесное возвращение любимого. Она подчеркнула, что он сейчас находится в ужасном состоянии.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Все обсудили», — пояснила Алла Бут.

Женщина добавила, что вещей Бута, которые остались в тюрьме США, американская сторона так и не передала российской. Хотя это грубое нарушение законодательства. В ближайшее время ситуацию постараются исправить.

«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», — добавляла жена Виктора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер «позором для США».

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