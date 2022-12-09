Сын Эдуарда Артемьева прокомментировал экстренную госпитализацию композитора

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 3 093

По предварительным данным, у 85-летнего музыканта диагностировали COVID.

Фото, видео: Лысцева Марина / ТАСС; 5-tv.ru

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Композитор Эдуард Артемьев экстренно госпитализирован в Москве. По предварительным данным, у 85-летнего музыканта диагностировали COVID. Такая информация несколько часов назад появилась в прессе. 5-tv.ru связался с наследником знаменитого артиста и прояснил ситуацию.

В эксклюзивном разговоре сын Артемьева отметил, что его отца никто никуда экстренно не госпитализировал. На самом деле он просто проходит плановое обследование в связи с ухудшившимся самочувствием.

Наследник композитора отметил, что у того выявили пневмонию, но пока идет обследование — точные данные неизвестны. В настоящий момент пожилой Эдуард Артемьев чувствует себя удовлетворительно. В больнице же он, по словам сына, находится с конца ноября.

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