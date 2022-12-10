Возрастной поклонник Волочковой дарит ей прилив энергии: «Он удивил меня!»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 672

Побывавший в гостях у Анастасии Волочковой Дед Мороз подарил ей прилив энергии

Возрастной поклонник Волочковой дарит ей прилив энергии: «Он удивил меня!»

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov; Instagram* / volochkova_art

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В канун Нового года с балериной случилось настоящее чудо, которого она очень сильна ждала.

Балерину Анастасию Волочкову накрыла волна эйфории, и все это после визита Деда Мороза. Сказочный гость, по ее признаниям, подарил ей прилив энергии, а вместе с этим и необычный подарок – охлажденное пирожное, из которого струился ледяной пар. Сначала балерина чуть не выронила презент из рук, а потом вспомнила о хорошей закалке, пояснив, что «не вылазит из ледяных купелей».

«Волшебство из рук Деда Мороза. Этот вечер стал началом моих счастливых эмоций жизни!» - написала Анастасия в своих соцсетях.

Анастасия Волочкова нашла новую любовь - Деда МорозаАнастасия Волочкова нашла новую любовь - Деда Мороза. Фото:Instagram* / volochkova_art

По словам знаменитости, сначала она приняла Деда Мороза за актера, но все оказалось, как в настоящей сказке. Гость – не только новогодний волшебник, но и преданный поклонник. Он не пропускает ни одного спектакля с балериной и давно искал повод встретиться. А тут подвернулся самый походящий повод: праздник на носу – время исполнять свои и чужие желания.

Кстати, к приходу гостя балерина лицом в «грязь» не упала, нарядившись в длинное платье с большим декольте и гжельскими узорами. Как говорится, все совпало: обстоятельства, чувства, время.

«Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни! Он удивил меня приятными сюрпризами. Глаза его очень глубокие и добрые. И очень красивые. <…> Я счастлива. Мое сердце теперь наполнено светом и радостью! Теперь я еще разубедилась в том, что чудеса случаются, если в них верить!» — призналась балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. 

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